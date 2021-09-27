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Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu!

#Nuray Levent#Gençler Ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası#Halter
Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuray Levent, 3 altın madalya kazandı.

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Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun dördüncü günü milli sporcular 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya elde etti,

Bayanlar 64 kiloda yarışan Nuray Levent, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Erkekler 64 kiloda Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 132 kiloluk derecesiyle bronz, silkmede 163 kilo ve toplamda ise 295 kiloyla da 2 gümüş
madalya kazanmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nuray Levent, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalarıma devam edeceğim." dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da 3 altın alan Nuray Levent'i başarılı performansını devam ettirdiği için kutladı.
Nuray Levent'i kulübü MKE Ankaragücü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Şampiyonanın dördüncü günü sonunda milliler, 4 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 15 madalyaya ulaştı.

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#Nuray Levent#Gençler Ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası#Halter