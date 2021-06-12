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Haber Giriş: 12.06.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal, Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı

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Milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal, Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı

Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF) kesinleşmiş olimpik dünya sıralamasına göre milli halterciler Nuray Levent ve Ferdi Hardal, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazandı.

IWF, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak mutlak olimpik dünya sıralamasını ilan etti.

Buna göre, Türkiye'den 64 kiloda Nuray Levent ile 61 kiloda Ferdi Hardal olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.

Gençler Dünya Şampiyonu olan 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek'in de olimpiyat kotasını önceden garantilemiş olmasıyla, Türkiye'den 3 milli haltercinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması kesinleşmiş oldu.

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