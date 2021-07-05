Milli güreşçiler, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ilk 3 gününde grekoromen stilde büyükler ve gençler müsabakaları gerçekleştirildi.

Büyüklerde 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Bu kategoride Mükremin Aktaş, Kürşat Kiraz ve Ahmet Talha Kacur altın, Mehmet Ali Yiğit ile Kadir Kuş ise gümüş madalya elde etti. Mustafa Baki, Muhammet Akdeniz, Bayram Aksu, Mustafa Kılınç ve Ferhat Binici ise bronz madalya kazandı.

Gençlerde ise 1 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi olan milliler, dünya üçüncülüğünü elde etti. Bu kategoride Kadir Mert Türkmen gümüş, Hamza Kurak, Kemal Yıldız, Alihan Bayraktar ve Abdi Polat ise bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyona serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek. Şampiyona, 8 Temmuz'da tamamlanacak.

BAKAN KASAPOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİLERİ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu büyükler grekoromen stilde dünya şampiyonu olan milliler için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler grekoromen stilde mücadele eden pehlivanlarımız, yine minderde tarih yazarak bizlere büyük gurur yaşattılar. 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 10 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan millilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli Takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."