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Milli güreşçi Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı

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#Spor#Güreş#Zeynep Yetgil
Milli güreşçi Zeynep Yetgil olimpiyat kotası aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 00:58

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

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Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Dünya Olimpiyat Elemeleri kadınlar 53 kiloda Özbekistanlı Shokhida Akhmedova’yı 10-0 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Dünya Olimpiyat Elemeleri’nin üçüncü gününde milli güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

En iyi üçüncü müsabakasında kadınlar 53 kiloda güreşen Yetgil, Özbekistanlı rakibi Shokhida Akhmedova’yı 10-0 yendi ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

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#Spor#Güreş#Zeynep Yetgil

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