Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit dünya şampiyonu oldu!

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Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası 76 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan’ın başkenti Belgradda düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamzayı 6-0 mağlup eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Mücadele sonrası Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yasemin Adar Yiğit’i; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Şampiyon sporcuyu tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya şampiyonu oldun. Biz de arkadaşlarımızla çalışmadaydık. Tebrik ediyorum. O boyunduruğu başta atsaydın daha da rahat olacaktı. İkinci dünya şampiyonluğunu alman bizleri mutlu etti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

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’Cumhurbaşkanım Türk kadınının gücünü gösteriyoruz burada’ diyen Yasemin Adar Yiğit ise "Nene hatunların, Şerife bacılarının arkasından geliyoruz. İnşallah en yakın zamanda sizinle görüşmek isteriz" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, yarın mücadele edecek Buse Tosun’un da iyi maçlar çıkartacağına inandığını belirtti.

YASEMİN ADAR YİĞİT: TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUM

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yasemin Adar Yiğit, "Çok mutlu ve gururluyum. 2017’nin ardından ikinci kez Sırbistan Belgrad’da dünya şampiyonu oldum. Türk kadınını her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadının gücünü göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"KIZLARIMIZ İÇİN ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

’Arkamızdan gelecek olan genç kızlarımız var’ diyen şampiyon güreşçi, "Onlar için rol model olmaya çalışıyorum. Çünkü ben bir idolüm. Benim önümde örnek alabileceğim kimse yoktu ve ben hep hayal kurarak mücadele etmeye başladım. Artık genç kızlarımızın da beni örnek alarak güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum çünkü insanımız hep elle tutulur, gözle görülür birinin olmasını istiyor. İnşallah onlar da çok güzel şekilde yarın müsabakalarına devam edecekler. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz" dedi.

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"KADIN GÜREŞİNDE HEDEFİMİZİ HER ZAMAN BİR İLERİYE TAŞIYORUZ"

Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın şampiyon olduğunu hatırlatan milli güreşçi, "Gerçekten tarih üstüne tarih yazan bir takımız. Güreş olarak her zaman ilkleri başarıyoruz. Kadın güreşinde de hedefimizi her zaman bir ileriye taşıyoruz. Şimdiki hedefimiz ise tabii ki 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşını okuturum" açıklamasında bulundu.

2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili ise başarılı sporcu, "Hayallerimle başlamıştım. Neden olmasın. Hayal kurarak bu seviyeye geldim. Ben inanıyorum ki 2024 Paris’te bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşını okuturuz. İnşallah orada da birinci olurum" ifadelerini kullandı.