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Haber Giriş: 07.05.2021 - 22:11 | Son Güncelleme:

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

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Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli güreşçi Yasemin Adar, Tokyo 2020 Dünya Eleme Turnuvası’nda kadınlar 76 kilo yarı finalinde Avusturyalı Martina Kuenz’i yenerek finale yükseldi ve olimpiyat kotası kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan başkenti Sofya’da devam eden turnuvada Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar, yarı final mücadelesinde dünya üçüncüsü Avrupa ikincisi Martina Kuenz ile karşılaşan Yasemin, Avusturyalı rakibini 10-1 yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli güreşçi, finalde Ukraynalı güreşçi Alla Belinska karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

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