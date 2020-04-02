Milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılarak bağış yaptı

Twitter hesabından bir açıklama yapan Taha Akgül, "Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na milli bir sporcu olarak ben de bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum. Devletimiz her daim varolsun. Biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.





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