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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMilli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılarak bağış yaptı
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Haber Giriş: 02.04.2020 - 19:15,Son Güncelleme:/

Milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılarak bağış yaptı

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Milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılarak bağış yaptı
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Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Taha Akgül, "Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na milli bir sporcu olarak ben de bu senelik zekatımın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bu kampanyaya bağışlayarak katılıyorum. Devletimiz her daim varolsun. Biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Taha Akgül, Milli Dayanışma Kampanyasına katılarak bağış yaptı

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