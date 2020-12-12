Milli güreşçi Şerif Kılıç, Dünya Kupası'nda finale çıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen turnuvanın ilk gününde grekoromen stilde iki Türk güreşçi mindere çıktı.

55 kiloda Şerif Kılıç, ilk turda Romanya'dan Cristian Vasile Vagiunic'i, çeyrek finalde ise Abdelkarim Fergat'ı yendi. Yarı finalde Moldova'dan Artiom Deleanu'yu yenen Şerif Kılıç, adını finale yazdırdı. Şerif Kılıç, yarın finalde Rusya'dan Emin Narimanovitch Sefershaev'le karşılaşacak.

72 kiloda Cengiz Arslan ise sırasıyla Rusya'dan Narek Oganian ve Fransa'dan Ibrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem yarı finale kadar geldi. Yarı finalde Ermeni rakibi Malkhas Amoyan'a yenilen Cengiz Arslan, finale kalma şansını değerlendiremedi.

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