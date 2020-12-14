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Haber Giriş: 14.12.2020 - 21:59 | Son Güncelleme:

Milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

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Milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
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Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupasında gümüş madalya kazandı

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