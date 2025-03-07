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Milli güreşçi Rıza Kayaalp 4 yıl men cezası aldı!

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#Milli Güreşçi#Rıza Kayaalp#Sporanasayfa
Milli güreşçi Rıza Kayaalp 4 yıl men cezası aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 01:18

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

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Uluslararası Test Ajansının açıklamasına göre Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi, 28 Mayıs 2024'te alınan numunesinde "Trimetazidine" isimli yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verdi.

Karara göre Rıza Kayaalp, başlangıç tarihi 1 Temmuz 2024 olmak üzere 30 Haziran 2028'e kadar spor müsabakalarından men edildi.

Ayrıca Rıza Kayaalp'in 28 Mayıs 2024'ten itibaren elde ettiği tüm sonuçların geçersiz sayılması kararlaştırıldı.

Milli güreşçi, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle geçici men cezası almış ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılamamıştı.

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#Milli Güreşçi#Rıza Kayaalp#Sporanasayfa

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