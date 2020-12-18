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Haber Giriş: 18.12.2020 - 23:03 | Son Güncelleme:

Milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

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Milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu
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Serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Osman Göçen, Dünya Kupası'nda İspanyol Friev Naskidaeva'yı yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonanın son gününde, 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, bronz madalya maçında İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva ile karşılaştı.

Rakibini 11-8 yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

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