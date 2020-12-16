Milli güreşçi Mehlika Öztürk, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Arianna Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.
Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.
ELİF YANIK BRONZ MADALYA MAÇINI KAYBETTİ
Kadınlar 59 kiloda milli güreşçi Elif Yanık, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Kateryna Zelenykh'ye yenildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 59 kiloda mindere çıkan Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh'yle karşılaştı.
Rakibine 10-0 yenilen milli güreşçi turnuvayı madalya alamadan tamamladı.
ASLI DEMİR BRONZ MADALYA MAÇINI KAYBETTİ
Kadınlar 65 kiloda milli güreşçi Aslı Demir, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Azerbaycan'dan Elis Manolova'ya yenildi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 65 kiloda mindere çıkan Aslı Demir, bronz madalya maçında Manolova'yla karşılaştı.
Rakibine 4-0 yenilen milli güreşçi, turnuvayı madalya alamadan tamamladı.
Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle