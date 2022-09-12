Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu!

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Milli güreşçi Burhan Akbudak, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda Özbekistanlı rakibi Jalgasbay Berdimuratovu 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı.

"HER GÜN HAYALİNİ KURDUM, SONUNDA BAŞLADIM"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burhan Akbudak, "Dün söylediğim gibi her şey bitmedi. Yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne hocam bana, ’Her gün hayal et’ demişti. Onun her gün hayalini kurdum. Günün büyük çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah’a şükürler olsun. Maça çıkmadan önce rakibimin teknik bir sporcu olduğunu biliyordum. Daha önce da maçım vardı. Şundan emindim, o kadar inanmıştım: Ne kadar geride olursam olayım maç bitmediği sürece o maçı her zaman kafamda kurdum. Çevireceğime inanıyordum ve sonunda da çevirdim" diye konuştu.

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MURAT FIRAT VE METEHAN BAŞAR 5. OLDU

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat ile 97 kiloda Metehan Başar, turnuvayı 5. olarak tamamladı.



Sırbistan’ın Belgrad başkenti düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası üçüncü gününde grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat ile 97 kiloda Metehan Başar, bronz madalya müsabakalarına çıktı. Murat Fırat, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile mücadele etti. Rakibine 8-2 mağlup olan Fırat, beşinci oldu.



Metehan Başar da İranlı Mohammadhadi Abdollah Saravi ile karşı karşıya geldi. Rakibine 6-1 mağlup olan Başar, turnuvayı 5. sırada tamamladı. Başar daha önce 2017 ve 2018 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.