Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya ikincisi oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hafızalarda Karabağ zaferi... Türk SİHAları mercek altında: Hollanda basını övgüler yağdırdıHafızalarda Karabağ zaferi... Türk SİHA'ları mercek altında: Hollanda basını övgüler yağdırdı!#Siha
Vincenzo Montella açıkladı: Balotelli dönmek istiyorVincenzo Montella açıkladı: 'Balotelli dönmek istiyor'#Balotelli
Kritik veri açıklandı Altın sert yükseldiKritik veri açıklandı! Altın sert yükseldi#Altın Fiyatları
Canlı | Kadıköyde bir gol dahaCanlı | Kadıköy'de bir gol daha#Milli Maç
Karaismailoğlundan önemli açıklamalar: Kanal İstanbul bir ihtiyaçKaraismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: 'Kanal İstanbul bir ihtiyaç'#Adil Karaismailoğlu
Bakan Varank açıkladı İşte TOGGun banttan ineceği tarihBakan Varank açıkladı! İşte TOGG'un banttan ineceği tarih#TOGG
Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuruMilli sporcuya trafikte kurşun yağmuru!#Berke İnaloğlu
Bakan Koca olağan hayata dönüşün formülünü verdi ve ekledi: Tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyorBakan Koca 'olağan hayata' dönüşün formülünü verdi ve ekledi: Tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor#Koronavirüs
Google harekete geçti: Yasaklanacak YouTube için de geçerli...Google harekete geçti: Yasaklanacak! YouTube için de geçerli...#İklim Değişikliği
Emine Erdoğan: Kalkınma ancak kadınların güçlenmesiyle mümkündürEmine Erdoğan: Kalkınma ancak kadınların güçlenmesiyle mümkündür#Emine Erdoğan
Mete Gazozun acı günü Gözyaşları sel olduMete Gazoz'un acı günü! Gözyaşları sel oldu#Trafik Kazası
Görüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebiGörüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebi#AB
Arka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dediArka arkaya açıkladılar... 4 dünya devi Türkiye dedi#İkea
Kraliçeden onay çıktı: Artık taç giymeye hazırKraliçe'den onay çıktı: Artık taç giymeye hazır #Kate Middleton
Kök hücre tedavisine başlıyorum'Kök hücre tedavisine başlıyorum'#Boğaç Aksoy
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya ikincisi oldu

#Burhan Akbudak#Dünya Güreş Şampiyonası#Güreş
Milli güreşçi Burhan Akbudak dünya ikincisi oldu

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya aldı.

Haberin Devamı

Büyükler kategorisinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Burhan Akbudak, finalde Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile karşılaştı.

Müsabakayı 2-1 kazanan Azerbaycanlı güreşçi altın madalya elde ederken, Burhan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Burhan'ın elini de havaya kaldıran tecrübeli güreşçi Huseynov, şampiyonluk sevinci Azerbaycan ve Türk bayrağıyla birlikte yaşadı.

26 yaşındaki Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yenmişti.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Oslo'da finalde mücadele eden ilk ay-yıldızlı güreşçi olan Burhan, Türkiye'ye organizasyondaki dördüncü madalyasını kazandırdı. 2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya elde etmişti.

Cengiz Arslan dünya beşincisi

Haberin Devamı

Milli sporcu Cengiz Arslan, grekoromen stil 72 kiloda dünya beşincisi oldu.

Cengiz ile Polonyalı Gevorg Sahakyan arasındaki bronz madalya müsabakası 1-1 bitti. Polonyalı güreşçi son puanı aldığı için bronz madalyanın sahibi olurken, Cengiz sıkletinde beşinci sırada yer aldı.

Oslo'da ilk üç maçında rakiplerine sayı vermeyen Cengiz Arslan, yarı finalde Rus Sergei Kutuzov'a yenilmişti.
Dünya Güreş Şampiyonası, 10 Ekim Pazar günü sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burhan Akbudak#Dünya Güreş Şampiyonası#Güreş