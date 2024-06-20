×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya’da şampiyon oldu

Güncelleme Tarihi:

#Golf#Mehmet Kazan#Sporanasayfa
Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya’da şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 22:09

Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da düzenlenen Czech Disabled Golf Masters 2024'te şampiyon oldu.

Haberin Devamı

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği Czech Disabled Golf Masters 2024, 19-20 Haziran 2024 tarihlerinde Çekya’da oynandı. Golf Resort Black Bridge’de düzenlenen müsabakada Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, İspanya, Fransa, Slovakya, Slovenya, İsveç, Litvanya, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Almanya’dan 75 oyuncu sahaya çıktı. Organizasyonda Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Milli sporcuya, milli takım antrenörlerinden İdris Topar eşlik etti.

Şampiyonada ilk gün 70 (-2) gross skorla, ikinci gün 75 (+3) oynayarak, toplamda 145 (+1) gross skorla oynayan Mehmet Kazan, Czech Disabled Golf Masters 2024’de şampiyon olarak kupanın sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Golf#Mehmet Kazan#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!