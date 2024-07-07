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Milli futbolcunun büyük üzüntüsü: Keşke geri çekilmeseydik

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#A Milli Takım#Euro2024#Hollanda
Milli futbolcunun büyük üzüntüsü: Keşke geri çekilmeseydik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 01:19

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan değerlendirmeler yaptı.

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A Milli Takım'da futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan, Hollanda'ya 2-1 kaybedilen maçın ardından konuştu.

Taraftarlara verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Hakan Çalhanoğlu, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." dedi.

İkinci yarıya iyi başlayamadıklarını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." diye konuştu.

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Herkesin elinden geleni yaptığını kaydeden Salih Özcan, "Biz çok üzgünüz, takımın ayağına sağlık. Herkes elinden geleni yaptı. Böyle bir takımda oynadığım için gururluyum. Kelimeleri bulmak çok zor. İnşallah hedefimiz 2026 olacak. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bizi taşıdılar maçtan maça. Üzgünüz ama devamı inşallah gelecek." dedi.

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#A Milli Takım#Euro2024#Hollanda

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