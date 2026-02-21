Milli futbolcuların Trabzonspor pişmanlığı!

Haberin Devamı

Trabzonspor, Olaigbe’yi Konyaspor’a kiralarken ara dönemde bir yerli bir de yabancı kanat oyuncusu almayı planlıyordu. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi.

Davitashvili, Nakamura, Hauge gibi yabancı yıldızlar ya gelmek istemedi ya dak ulüpleri ciddi bonservis talep etti. Yerlide ise öncelikli iki oyuncu; Ahmed Kutucu ve Oğuz Aydın’dı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORLAR

Oğuz ilk etapta Trabzonspor’un ilgisine soğuk bakmıştı. Aradan haftalar geçtikten sonra transferin son 3 günü tekrar bu iş hareketlendi. Oğuz bu kez transfere yeşil ışık yaksa da, kulüpler anlaşamadı.

Ahmed Kutucu transferinde ise Galatasaray’dan ziyade oyuncu tarafı süreci uzattı. Oulai konusunda yaşanan gerilimin ardından ise bu defter tamamen kapandı.

Gelinen süreçte hem Ahmed Kutucu’nun hem de Oğuz Aydın’ın hayal kırıklığı yaşadıkları öğrenildi.

ŞANSLARI ÇOK AZALDI

Öyle ki A Milli Takım hedefi olan ve kadro havuzunda yer alan iki oyuncu da kulüplerinde süre alamıyor. Oğuz Aydın, son 5 lig maçında 1 dakika bile oynamadı. Ahmed Kutucu’nun ise son günlerde yapılan Noa Lang ve Asprilla transferleri sonrası kanat rotasyonunda şansı iyice azaldı, son Juventus maçında kadrodaydı ama süre alamadı.