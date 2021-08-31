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Futbol
Haber Giriş: 31.08.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Milli futbolcuların gözdesi!

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Milli futbolcuların gözdesi!

Mesleğini Londra'da sürdüren Eren Sarıyıldız, milli futbolcularımızın isteğiyle sık sık İstanbul’a ve kamp yerlerine gidiyor.

Kuaför Eren Sarıyıldız yıldız futbolcuların yeni gözdesi oldu. EURO 2020 boyunca oyuncuların saçlarını şekillendiren Sarıyıldız, mesleğini Londra’da sürdürmesine rağmen milli futbolcuların isteği üzerine sık sık İstanbul’a ve kamp yerlerine gidiyor.

Sarıyıldız, Premier Lig’de oynayan yıldız futbolcuları da sık sık Londra’daki salonunda ağırlıyor.

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