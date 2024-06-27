Milli futbolcuların aklı Avusturya maçında: 6-1'lik yenilgi kursağımızda...

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EURO 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkan A Milli Takımımızda milli futbolcular Cenk Tosun, Merih Demiral, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

CENK TOSUN: 6-1'LİK AVUSTURYA MAÇI KURSAĞIMIZDA

Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan(Avusturya) aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz. Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum. Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız.

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MERİH DEMİRAL: BÜYÜK MÜCADELE VERDİK

Çok zor bir maçtı ama kazanmasını bildik. Çok mücadele verdik sahada. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sahaya karakter koydular. Gerekli mücadeleyi, karakteri gösterdik. Çok mutluyuz. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Maç maç gidiyoruz. Avusturya formda bir takım. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel sonuç alırız.

MERT MÜLDÜR: HAKEME RAĞMEN KAZANDIK

Herkese çok teşekkür ederim. Hep arkamızda olan taraftarımıza, takım arkadaşlarıma... Birlikte çok iyi mücadele gösterdik. Bu tarz takımlara karşı geçmişte çok zorlandık. 95-100 dakika da olsa maç son dakikalarda gol yedik. Artık orada da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Artık bu tür takımları yenmesini de biliyoruz. Sa bbek veya sol bek hocanın tercihi, benim için fark etmiyor. Hoca nereye koyarsa oynamaya hazırım. Rakibin golünde kaleci topu iki eliyle tuttu, daha sonra bir müdahale var. Benim hissiyatım yüzde yüz faul ama hakem vermedi. Biz de hakeme rağmen yenmesini bildik.

"AVUSTURYA'YI İSTİYORDUK"

Biz gerçekten çok hırslıyız. Maçtan önce konuştuk. Biz yenip Avusturya ile karşılaşmak istiyorduk. Hazırlık maçında kötü bir skorla maç vardı. Onun rövanşını oynamaya hazırız.

İSMAİL YÜKSEK: ZAMAN ZAMAN AĞRILARIM OLDU

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Çok mutluyuz. Saha içindeki sevincimizden de belliydi. En son 2008'de gruptan çıkmıştık. Bu jenerasyon tekrarladı bunu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Çok iyi bir takımız. Hak ettiğimizi yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu takım en başından beri bunu hak ediyordu. Gruptan çıktığımız için mutluyuz. Artık yarından itibaren Avusturya maçına odaklanmalıyız. Artık hedefimiz Avusturya'yı elemek. Şu anda çok yorgunum. 60 dakika süre aldım. İki aya yakındır 60 dakikaya yakın oynamadım. Zaman zaman ağrım olsa da tolore etmeye çalıştım. Kazandığınız zaman o ağrıları hissetmiyorsunuz. Hedefimiz tabii ki orada da çeyrek finale yükselmek. Çok iyi hazırlanacağız. Takım zaten biliyor. En son maçta kötü bir mağlubiyet almıştık. Bu sefer daha sağlam geliyoruz. Umarım kazanan biz oluruz.

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BARIŞ ALPER YILMAZ: BİZE DESTEK OLSUNLAR

Ben takıma elimden geldiğinde faydalı olmak istiyorum. Zor bir maç oldu. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, mutluyuz. Kamptan önce konuştuğumuzda tek hedefimiz gruptan çıkmaktı. Şimdi gruptan çıktık. Adım adım ilerleyeceğiz. Taraftarımız olmasa bu kadar ilerleyemezdik. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Bu işin sırrı çalışmak. Çalışarak buralara geldim. Bu ülkeye güvensinler. Bu jenerasyon çok iyi. İyi işler yapacağız. Bize destek olsunlar.

KAAN AYHAN: OLUMSUZ ŞEYLERİN ANALİNİZİ YAPACAĞIZ

Hepimiz çok mutluyuz. Soyunma odasında bayağı bir kutladık. Ama daha yolumuz uzun, işimiz var. Olumlu bir gün oldu. Olumsuz şeyler de vardı. Onun analizini yapmamız gerekiyor. Zorlandık ama takım gereken mücadeleyi gösterdi. Psikolojik açıdan da baskı vardı 1-1'den sonra. Ama önemli olan böyle zor durumlarda oyundan düşmemek.

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"HOCAMIZ BİZİMLE ÇOK AÇIK KONUŞUYOR"

Santrforsuz oyunu biz de konuşuyoruz saha içinde ve idmanlarda. Ama sonuçta hepimizin hocayla birlikte uyguladığımız bir taktik var. Maça uygun görülen bir taktik var. Hocamıza da güveniyoruz. Hazır oyuncular sonradan girip değiştirdiğinde hocayı da baskı altına alıyor. Şu anda tehlikeli alanlara giriyorum ama hoca o konuda rahat. Bizimle açık konuşuyor. Altını çizmek istiyorum, son maçtan sonra hepimiz üzüldük. Bizim grup olarak herkese ihtiyacımız var. Herkesin de desteğine ihtiyacımız var. Bu saatten sonra final maçları geliyor. O yüzden inşallah daha da cesur bir milli takım görürüz. İkinci yarıda zorlandık ama gruptan çıktık. Buradan ayrılmak istemiyoruz.

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HAKAN ÇALHANOĞLU: ÜZERİMİZE ÇOK GELİNDİ

Mutluyuz, grubu geçtik, hedefimiz oydu. Portekiz maçından sonra çok üzerimize gelindi. Biz sessiz kalmaya çalıştık. İşimize odaklandık. Bugün 10 kişi kalmalarına rağmen bizi zor durumda bıraktılar. Daha iyi çalışmamız gerekiyor. Zor durumda kaldık, bizi zorladılar. Ama Allah'a şükür sonuçta grubu geçtik ve mutluyuz.

"AĞIR ELEŞTİRİLER GENÇLERİMİZİ ÜZÜYOR"

Biz içeride kendi aramızda çok konuşuyoruz. Dışarıdan gelen yorumlar ve eleştiriler olacak ama ağır olunca bazen konuşmamız gerekiyor. Ağır eleştiri özellikle gençlerimiz çok üzülüyor. Biz bunu konuştuk. Sahada, idmanlarda herkesin morali yerinde. Bu maçı kazanacağımızı biliyorduk çünkü herkesin morali yerindeydi. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Daha çok sorumluluk almamız gerekiyor. Sadece ben değil, herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Arkadan daha iyi oyun kurabilirdik bugün. Bunun analizlerini yapacağız. Takımın morali gayet iyi. Arkadaşlık güzel. Dışarıdan gelen şeyler, içeriye girmez, giremez de! Ben buna izin vermem, takım arkadaşlarım, kardeşlerim de izin vermez.

"İSMAİL BENİ RAHATLATIYOR"

Beni rahatlatabilecek oyuncular da lazım. İsmail'in ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bugün top bizde değilken üçlü oynadık; Salih, ben ve İsmail. Top bizdeyken 4-2-3-1'e geçtik. Hocamız orta sahayı daha sağlam tutmak istedi. Hocanın taktiksel anlayışına çok saygı duyuyoruz ve herkes de buna ayak uydurmaya çalışıyor. İsmail'in gelmesi tabii ki beni rahatlatıyor.

"AŞIRI ELEŞTİRİYİ KABUL ETMİYORUM"

Acaba her zaman olur sonuçta maç 90 dakika. Heyecan artmaya başlıyor, oyun dengeniz kayboluyor. Baskı var. Bunu kaldıracak oyuncularımız var sahada ama onlar da bu heyecanı yaşıyor. Birçok arkadaşımın ilk Avrupa kupası. Bunları çalışmalı ve daha iyi olmamız gerekiyor. Can-ı gönülden söylüyorum, eğer eleştiri geliyorsa bana gelsin. Yeter ki genç arkadaşlarıma gelmesin. Onlar rahat olsun. Onlar bizim için çok değerli. Kaptan olunca normal bu işler. Kabul ediyorum ama aşırı eleştiriyi kabul etmiyorum. Çünkü ben istersem konuşabilirim. Söylediklerim de olur ama söylemiyorum. Zamanı gelince söylerim.

"DÜN HERKESE 'GOLÜM VAR' DEDİM"

Dün herkese golüm var dedim, hissettim ve çok şükür attım. Golü bir kenara bırakalım. Önemli olan gruptan çıkmaktı. Avusturya önemli bir takım. Bizim aklımızda hala 6-1 var. O yüzden çok iyi hazırlanacağız.