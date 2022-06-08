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Milli futbolculardan Litvanya maçı değerlendirmesi: "9 gol de atabilirdik"

#A Milli Takım#Litvanya#Uluslar Ligi
Milli futbolculardan Litvanya maçı değerlendirmesi: 9 gol de atabilirdik

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup ederken karşılaşmanın ardından milli oyuncular açıklamalarda bulundu.

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UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olan Milli Takım, sahadan 6-0 galip ayrılarak 2'de 2 yaparken Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun değerlendirmelerde bulundu.

Hedeflerini B Ligi'ne yükselmek olduğunu kaydeden Yunus Akgün, "Kazandığımız için mutluyuz. Direkt önümüze bakacağız çünkü 6’da 6 yaparak B Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Hak ettiğimiz yer burası değil. A Milli Takım formasıyla gol atmak çocukluk hayalimdi. Bu geceyi unutmayacağım." dedi.

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Suni çimde oynamanın zorluğuna dikkat çeken Ozan Kabak, "10 hafta sonra ilk kez maça çıktım. Böyle sahalarda böyle takımlara karşı maça çıkmak zordur. Hocamızın dediği gibi bu maçlarda atabildiğimiz kadar gol atıp tüm maçları kazanmak istiyoruz. Herkese şans gelecek. Böyle maçlarda rakibi açmak için bazen ileri çıkabilmeniz gerekiyor. Ben de birkaç kez ileri çıktım." diye konuştu.

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Kendisi için çok özel bir maç olduğunu belirten Doğukan Sinik, "Çok özel bir akşam benim için. İlk kez 11'de çıktım ve 2 gol attım. Yeni yeni duygularımla baş başa kalabiliyorum. Mutlu ve gururluyum, umarım uzun yıllar Milli Takım'a hizmet edebilirim. Hocamız çok pozitif bir insan. Oyundan çıktıktan sonra beni tebrik etti." şeklinde konuştu.

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Kalan maçlarda gol yememe hedeflerini olduğunu söyleyen Halil Dervişoğlu, "Faroe Adaları maçı gibi rakibin geri çekileceğini biliyorduk ancak bu rakip biraz daha ileri çıkıp alan aradı. Biz de bu fırsatları değerlendirmeyi başardık. Ben her yerde rahat ederim ancak en rahat yerimi soruyorsanız, defans ile orta saha arasındaki bölgelerde kendimi çok iyi hissediyorum. Hocamız bizi çok iyi motive ediyor ve zor maçlar olmamasına rağmen bize hedefler koyuyor. Mesela hiç gol yememe veya çok gol atma gibi." açıklamasını yaptı.

Serdar Dursun ise "Artık 3 günde 1 maç oynuyoruz. Takım olarak maça gayet iyi başladık. Topun hakimiyeti bizdeydi. 6-0 kazandık ancak 7-8-9 da olabilirdi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. A Milli Takım'da çok yetenekli oyuncular var. Halil daha çok 10 numara gibi oynayan bir isim, ben ve Enes ise daha gole dönük oyuncularız. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

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#A Milli Takım#Litvanya#Uluslar Ligi

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