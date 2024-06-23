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Milli futbolcular sık sık kayıp düştü, nedenini Hamil Altıntop açıkladı!

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#A Milli Takım#Euro2024#Portekiz
Milli futbolcular sık sık kayıp düştü, nedenini Hamil Altıntop açıkladı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 07:00

3-0 kaybettiğimiz Portekiz maçında futbolcularımızın sık sık kayıp düşmesi dikkatlerden kaçmadı. Ay yıldızlılarda özellikle Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün sık sık düşerken oyuncularımızın bu durumu sosyal medyada ti’ye alındı, taraftarlar millilerin krampon seçimini sorguladı. Hürriyet’e konuşan Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop “Kramponlarla ilgili bir sorun yok. Aşırı sıcaklar nedeniyle çimlerde aşırı sulama yapıldığı için zemin kaygandı” ifadelerini kullandı.

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Türkiyeli oyuncular buzda mı kayıyordu yoksa kraponlarında sabun mu vardı? Bir maçta bu kadar arkasının üstüne düşen futbolcu görmedim. Mütemadiyen düştüler.” Bu, Portekiz-Türkiye maçında futbolcularımızın yaşadıklarını ‘ti’ye alan sayısız yorumdan sadece bir tanesiydi. Dün müsabaka sırasında ay yıldızlılarda özellikle Kerem, Barış Alper ve Yunus sık sık düşerken oyuncularımızın bu durumu gündem oldu ve özellikle krampon seçimleri sorgulandı.

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CRiSTiANO RONALDO’NUN DA AYAĞI KAYDI

Hürriyet olarak konuyu Milli Takımlardan Sorumu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’a sorduk. Altıntop “Kramponlarla ilgili bir sorun yok. Aşırı sıcaklar nedeniyle maç öncesi çimleri sulamışlar. Sulama aşırı yapıldığı için zemin kaygandı. Sadece bizim futbolcularımız değil, Portekizli futbolcular da düştüler” ifadelerini kullandı. Nitekim Portekiz’in ilk golünden önce Ronaldo’nun kaydığı görüldü. Ayrıca sosyal medyada Altıntop’un dediği gibi sahanın kaygan olduğu yorumları da yapıldı.

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#A Milli Takım#Euro2024#Portekiz

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