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Milli futbolcular iddialı: İzlanda’yı da yenip bir ilke imza atacağız

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#A Milli Takım#Uluslar Ligi#İzlanda
Milli futbolcular iddialı: İzlanda’yı da yenip bir ilke imza atacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

A Milli futbolcular Uluslar Ligi maçları için iddialı konuştu. Ahmed Kutucu, “Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz. Zor maçlar olacak, İzlanda’da hiç kazanamadık, inşallah orada ilk galibiyetimizi elde ederiz” derken, Uğurcan Çakıcı, “Hakan, Arda, Kenan, Kerem gibi dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var” ifadesini kullandı.

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Dört yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı’na çağrılan Eyüpspor’un forveti Ahmed Kutucu, bir hafta içinde oynayacakları Karadağ ve İzlanda maçlarına galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Dün Riva’da yapılan antrenman öncesi gazetecierin sorularını yanıtlayan Ahmed, “Yeniden milli takımda olduğum için çok mutluyum. Burada olmak her zaman özel bir duygu. İnşallah güzel bir kamp olur ve 2 maçı da kazanırız. Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz. Zor maçlar olacak, İzlanda’da hiç kazanamadık, inşallah orada ilk galibiyetimizi elde ederiz” dedi.

UĞURCAN: DÜNYA ÇAPINDA OYUNCULARA SAHiBiZ

Kaleci Uğurcan Çakır da ay yıldızlı ekipte güzel bir ortam bulunduğunu belirterek, “Milli takımda kimin oynadığının çok önemi yok. Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım” dedi. Milli takımın çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Uğurcan, “Dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Hakan ağabey gibi dünya çapında futbolcumuz ve Arda, Kenan, Kerem gibi çok yetenekli oyuncularımız var” diye konuştu.

 

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#A Milli Takım#Uluslar Ligi#İzlanda

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