Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan'dan Avusturya maçı ve final sözleri: Onlardan alacağımız var

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Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Soru: Genç iki futbolcu olarak büyük turnuva deneyimi yaşıyorsunuz. Henüz süre almadınız ama bu kamp ve turnuva deneyimi size neler kattı?

Ahmetcan Kaplan: Bu yaşta burada olmak çok iyi bir tecrübe. Bu yaşta burada olunca ileriki zamanda A Milli Takım'ın ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. Süre almıyoruz ama kenarda oturarak arkadaşlarımıza ve hocalarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz.

Bertuğ Yıldırım: Büyük, güzel bir turnuva. Burada olduğumuz için şanslıyız. Henüz süre almamış olabiliriz ama daha önümüzde çok yıl var, bu turnuvada da inşallah daha çok maçımız var. Burada olmak güzel. Takımdaki ağabeylerimizle aynı yerde bulunmak büyük bir gurur.

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Soru: Samet cezalı, senin bir sakatlığın vardı. Görev gelirse hazır mısın?

Ahmetcan Kaplan: Büyük bir sakatlık atlattım. Ajax'ta 10-11 maç oynayarak geldim buraya. Hazır durumdayım. Çok sıkı çalışıyoruz. Forma gelmesi halinde elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben hazırım, hocanın kararı.

Soru: Montella döneminin en iyi forvetlerindendi. Hoca sana ne katıyor? Santrforsuz oyun hakkında ne düşünüyorsun? Forvetler olarak hazır mısınız?

Bertuğ: Hocamızın forvet olması benim için bir avantaj. Ondan çok şey öğreniyorum. Stillerimiz farklı ama bana çok şey katıyor. 4-6-0 zor ve riskli bir taktik ama maç maç farklı şeyler yapabilir. Ben, Cenk abi ve Semih çok çalışıyoruz. Oynarsak elimizden geleni yaparız. Oynamasak da gol sıkıntısı çekmiyoruz, en çok gol atan takımlardanız. Hocamız görev verirse elimizden geleni yaparız.

Soru: Hakan Çalhanoğlu son açıklamasında 'Eğer eleştiri gelecekse bana gelsin, genç arkadaşlara gelmesin' demişti. Hakan Çalhanoğlu'nun size karşı tutumu hakkında ne söylersiniz?

Bertuğ: Tam bir kaptan konuşması. Çok mutlu olduk. Hakan abi kariyer ve kişilik olarak üzt düzey. Tecrübesi bizden çok daha iyi. Biz eleştirilerde kırılgan olabiliyoruz. O da bunu görüyor. O yüzden üzerine çekmek istedi. Kampta sürekli konuşuyor. Ona çok teşekkür ederim.

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Ahmetcan: Hakan abinin kaptandan çok takımı sahiplenişi, abi oluşu çok önemli. Biz onu abi olarak görüyoruz. Çok iyi bir grubumuz var. Sadece Hakan abi değil tüm abilerimiz yardımcı oluyor. Kulaklarımızı dışarıya kapattık. Sadece buraya odaklanmış durumdayız.

Soru: Genç yaşta Avrupa'ya çıktınız. Bunun size faydası ne oldu?

Bertuğ: Ben geçen sezon gittim. Alışma sürecim oldu ama hayata ve her şeye bakışım değişti. Takımda bu durumda çok arkadaşımız var. Avrupa'da antrenman ve fiziksel yoğunluğu daha fazla olduğu için burada bunun avantajını yaşıyoruz. Türkiye'den gelenler de büyük takımlarda oldukları için bir fark olmuyor. Hepimiz Milli Takım için buradayız. Kafa yapımız aynı.

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Ahmetcan: İki yıldız yurt dışındayım. Gittiğimde sakatlık yaşadım. Antrenman temposu ve yaşam çok farklı. Sakatlıktan sonra mental olarak daha güçlü dönüyorsunuz. Ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzaktayken daha güçlü olabiliyorsunuz. Avrupa'da olmak gerçekten güzel. İnşallah böyle devam ederiz.

Soru: Trabzonspor'da ilk başladığında Avrupa Şampiyonası'nda oynamanın hayalini kuruyor muydun? Bertuğ'a sürekli Ajax tesislerini övüyormuşsun, bize de över misin?

Ahmetcan: Bertuğ'la bunun şakasını yapıyoruz. Trabzonspor'dan Avrupa'ya transfer olduğumda çok mutlu olmuştum. Her çocuğun hayalidir burada olmak. Önce şampiyonluk yaşadım, sonra Avrupa'ya gittim, şimdi de buradayım. İnşallah Avusturya maçını kazanıp hayallerimizi sürdürürüz.

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Soru: Ajax'ın bir paylaşımı oldu seninle ilgili. Sen hiç onlarla diyaloğa geçtin mi?

Ahmetcan: Ajax sosyal medyasıyla her gün konuşuyoruz. O maçtan önce yapılmış bir paylaşımdı. Her gün paylaşım yapıyorlar zate. Sosyal medya konusunda üst düzeyler. Sürekli iletişim halindeyiz.

Soru: Avurturya maçında tur şansımızı nasıl görüyorsunuz?

Bertuğ: Turnuvada hedeflerimiz kademe kademe. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı. Rakibimize göre değerlendirecektik devamını. Rakip Avusturya olunca... Hazırlık maçından bir yaramız var. Hepimiz bu eşleşmeyi istiyorduk. Farklı bir kmotivasyonumuz var. İntikam gibi görüyoruz, onlardan alacak çok şeyimiz var. Çok konsantreyiz. Maçı yaşamaya başladık, hazırız.

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Ahmetcan: Hazırlık maçında talihsizlik yaşadık. Turnuvalar farklı olur. İyi hazırlanıyoruz. Yüreğimizi ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok.

Soru: Hollanda ve Fransa yerine Avusturya gelmesi sizi nasıl etkiledi?

Ahmetcan: Hoca bize Avusturya'yı bekliyoruz demişti. Onlardan alacağımız var. Maça her şekilde hazırız. Elimizden geleni yapıp rövanşı almak istiyoruz.

Bertuğ: Avusturya'nın gelmesi iyi oldu. Onlara karşı daha motiveyiz. Avusturya da çok iyi takım. Türkler olarak içimiz yanıyor durumda. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız.

Soru: Bu genç oyuncu grubunu nasıl görüyorsunuz?

Bertuğ: Çok iyi oyuncularımız var. Çok iyi genç oyuncumuz var. Genç olduğumuzu hissetmiyoruz. Abilerimiz de bize eşit davranıyor. Herkesin tecrübesi eşit gibi. Jenerasyon inanılmaz. Arda, Semih, Kenan... Hepsi çok yetenekli ve karakterli oyuncular. Bu çizgimizi bozmadığımız sürece çok başarılı olacağız.

Ahmetcan: En genç takım bizde. Genç değil yetenekli oldukları için buradalar. İleride Milli Takım formasını daha değerli kılacaklar. Bu yaşta buralarda olmak kulübede olsak da çok değerli. Bu şekilde formanın değerini daha iyi anlıyoruz.

Soru: Bu turnvuada neyi hayal ediyorsunuz?

Bertuğ: Gidebildiğimiz en iyi yere kadar gitmeyi hepimiz söylüyoruz ama buradaki taraftarı gördükten sonra tüm takım 'Acaba şampiyon olsak kutlamalar nasıl olur?' dedi. Avusturya maçı için konsantrasyonu gördükten sonra yolun sonuna kadar gidebiliriz diyoruz. Tek maçta favori yazılmaz. Final oynayabileceğimizi düşünüyorum.

Ahmetcan: Mili Takım'ın ulaşabileceği yer her zaman finaldir. Biz bunu hayal ediyoruz. Burası turnuva, kağıt üzerindekiler tutmayabilir. Maç maç bakıyoruz. Bu maçı kazandıktan sonra en kötü yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Bu potansiyelimiz var.

Soru: Bu Milli Takım kampından ne öğrendiniz?

Bertuğ: Atmosferi yaşadık, çok güzel. Türkiye'deki basın olsun taraftarlar olsun eleştirilere kulak asmaksızın futbola ve maça konsantre olmayı, dışarıya kulak tıkamayı öğrendik. Samet Akaydin... Dışarıdan ona ağır eleştiriler oluyor ama hiçbir şey umrunda olmadan futbola odaklanıyor. Bunu yapmak hiç kolay değil. Ben de duygusal bir insanım ama Samet abinin yaptığı çok değerli.

Ahmetcan: Burada eleştirilere karşı aile olmayı öğrendim. Hepimiz birbirimiz için savaşıyoruz. Bu birlik beraberlik olduğu sürece en iyisini yapacağız.