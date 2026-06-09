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Milli futbolcudan Galatasaray'ın transfer teklifine ret!

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Zeki Çelik
Milli futbolcudan Galatasarayın transfer teklifine ret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 15:24

İtalyan medyası, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Zeki Çelik'in sarı-kırmızılı takımın kendisine yaptığı teklifi reddettiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Sacha Boey'un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray'da sağ bek arayışları sürüyor.

Bu bölgede Roland Sallai dışında alternatifi bulunmayan Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda uygulanacak 10+4'lük yabancı sınırlamasını da göz önüne alarak bir süre önce Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Zeki Çelik ile görüşmelere başlamıştı.

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Zeki Çelik, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birçok kulüpten gelen teklifleri reddetti.

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Milli futbolcudan Galatasarayın transfer teklifine ret

ROMA İLE FARK 600 BİN EUROYA KADAR İNDİ

Teknik direktör Gasperini'nin çok yönlülüğü nedeniyle kadroda tutulmasını istediği milli futbolcu ile Roma arasındaki sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, Zeki Çelik'in talebi ile Roma'nın teklifi arasındaki farkın 600 bin euroya kadar indiği belirtildi.

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Şu anda Roma'dan yıllık 1,7 milyon euro ve bonuslar kazanan milli futbolcunun Roma'daki yeni maaşının 2 ila 2,5 milyon euro aralığında olmasının beklendiği ve 2 yıllık sözleşme uzatmasının çok olası göründüğü kaydedildi.

Milli futbolcudan Galatasarayın transfer teklifine ret

PERFORMANSI

29 yaşındaki sağ bek oyuncusu geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Roma formasıyla 45 maça çıkarken 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcudan Galatasarayın transfer teklifine ret

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#Transfer Haberleri#Galatasaray#Zeki Çelik

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