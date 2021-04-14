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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.04.2021 - 20:20 | Son Güncelleme:

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, koronavirüsü atlattı

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, koronavirüsü atlattı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü atlattı.

 Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.

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