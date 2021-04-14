AA
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, koronavirüsü atlattı
Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı koronavirüsü atlattı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.
Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.