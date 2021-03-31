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GeriFutbol Milli futbolcu Umut Meraş'tan 3-3 sonrası Letonya itirafı: 'Biliyorduk...'
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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 00:02 | Son Güncelleme:

Milli futbolcu Umut Meraş'tan 3-3 sonrası Letonya itirafı: 'Biliyorduk...'

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Milli futbolcu Umut Meraş'tan 3-3 sonrası Letonya itirafı: 'Biliyorduk...'

A Milli Takım'ın futbolcusu Umut Meraş, 3-3 sona eren Letonya maçının ardından açıklamalar yaptı.

Milli futbolcu Umut Meraş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk. Önlem almaya çalıştık. Maça da iyi başladık, öne geçtik. Bu maçtan önce biz buralara getirdik, yine biz devam edeceğiz. Takıma ve kendime güveniyorum. Başaracağımıza inanıyorum.

Kulüplerimizden geldik, kısa sürede maçlar oynadık ama bu bahane değil. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Olmadı, futbol bu. Şimdi sezonu en iyi şekilde bitirip EURO2020'ye hazırlanacağız."

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