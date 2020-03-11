Milli futbolcu Ozan Kabak, reklam yüzü oldu

Ozan, marka elçisi olduğu Gillette Türkiye için kameraların karşısına geçti. Milli futbolcu, reklam filminde oynamasıyla ilgili, "İlk reklam filmimdi. Çok keyifli geçti. Umarım beğenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da ikinci sezonunu geçiren Ozan Kabak, Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile oynadığı 24. hafta mücadelesinde sakatlık yaşamıştı. Bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiği tespit edilen 19 yaşındaki stoperin, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ozan Kabak, Bundesliga'da bu sezon çıktığı 19 maçta 3 gole imza attı.