Milli futbolcu Merih Demiral'dan itiraf: Kura sonrası Ronaldo ile görüştük!

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaşacak. 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde milli futbolcu Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demiral; Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve EURO 2024 hakkında konuştu.

İşte Merih Demiral'ın sözleri:

"GEREKLİ ANALİZİ YAPTIK"

Bazı pozisyonlar verdik. Onlar da gayet iyi bir takım bence. Savunma olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki pozisyon verdik ama her maçta olacak şeyler, büyütülecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Maçtan sonra konuştuk aramızda. Tabii ki geliştirmemiz gereken konular var. İkinci maçta çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Gerekli analizi yaptık, çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.

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"GALİBİYETİ DÜŞÜNÜYORUM"

Portekiz maçı çok önemli maç bizim için. Portekiz çok iyi bir takım. Tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Ama biz gayet iyi durumdayız. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarımız bizim için itici güç. Onların varlığıyla galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki belli olmaz ama elimizden geleni yapacağız.

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜK"

Kura ilk çekildiğinde Ronaldo ile konuştuk. Başarılar diliyorum ona da çok güzel bir maç olacak. Ronaldo'nun seviyesi şu anda gayet iyi. Suudi Arabistan'da karşılıklı oynadığımızda da gayet iyi durumdaydı. Çalışmayı seven bir oyuncu, tehlikeli, çok büyük bir oyuncu. Çok dikkat etmemiz gerekiyor savunma olarak.

"İKİ GOL DE SÜPER"

İki gol de çok süperdi, Mert ve Arda'nın golleri şahaneydi. Birini seçmeyeyim, iki gol de muhteşemdi.

"HER ZAMAN ÖZEL BİR MAÇ"

Portekiz maçı çok önemli maç. Portekiz'de çok güzel bir geçmişim var. Oradaki insanları çok seviyorum. Benim için de özel bir maç olacak. Portekiz maçı her zaman özel. O yüzden çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak eden kazanır."

"MOURINHO'NUN TÜRKİYE'YE KATKISI BÜYÜK OLACAKTIR"

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"Mourinho'nun Türk futboluna katkısı çok büyük olacaktır, çok büyük bir isim. Türkiye'ye çok şey katacaktır. Çok büyük bir fırsat hem Türk oyuncular hem Türkiye için. O yüzden hepimiz için bir şans. İnşallah herkes en iyi şekilde değerlendirir ve çok başarılı olur.

"ATMOSFER MUHTEŞEM"

Ev sahibi gibi oynuyoruz. Muhteşem atmosfer oluyor. Sahaya ilk çıktığımızda etkilendik. Ev sahibi gibiydik dediğim gibi. Bizim için büyük bir avantaj. İlk maçta iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için çok güzel bir şey.

"BİZİM İÇİN FARKLI BİR ALGI VARDI"

Gürcistan'ı yenmeseydik, ondan önce çok daha farklı bir algı vardı milli takım için. Gruptan çıkamaz, gruptan çok zor çıkar diye bir algı vardı. Bizim hedefimiz, dediğim gibi maç maç bakıyoruz. İlk maçı kazandık, ikinci maçı da kazanırsak ya da puan kaybetmezsek çok daha farklı olacak. Hepimizin hayalleri, hedefleri var. Ama dediğim gibi hepimiz maç maç gitmeyi hedefliyoruz. Hepimizin tercihi o.

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"PORTEKİZ MAÇI BİZİ TEDİRGİN ETMİYOR"

Bizi çok tedirgin etmiyor. Çok zor kazandılar. Avrupa Şampiyonası'nda ne olacağı belli olmuyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hepimiz çok hazırız. O yüzden bizim için fırsat böyle maçları oynamak. O yüzden çok güzel maç olacağına inanıyorum.

"FİNALDE ALMANYA'YI İSTERİM"

Finalde Almanya'yı isterim. Taraftarlar da öyle ister herhalde. Maç maç gidelim, bakalım.

"SAMET AĞABEY ASLANLAR GİBİ OYNADI"

Tartışmalar dışarıda çok oluyor. Futbolcular da ister istemez etkileniyor. Samet ağabey muhteşem bir performans sergiledi. Ama maçtan önce farklı bir algı vardı. Bu çok kötü bir şey. İster istemez etkilenebilir kötü olarak. Ama Samet Ağabey hiç etkilenmedi. Çıktı ve oynadı. Onun adına mutlu oldum. Dışarıda çok haksız, değişik algılar olabiliyor. Özellikle burada oynamış eski futbolculardan. Bunlar bizi üzüyor. Biz her şeye rağmen sahada kalıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada olmayanlarla ilgili, geçmişte olup bizim hakkımızda konuşulanlara bakmıyoruz. Sahaya odaklanıyoruz. Bizim için en önemlisi bu.

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"MONTELLA'NIN EN TÜRK ÖZELLİĞİ..."

Her maç öncesi oynamak istiyorum ama hocamızın takdiri. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Herkes forma savaşı içerisinde. Ne kadar rekabet olursa, o kadar şans. Çünkü her zaman herkes daha iyi performans ortaya koymaya çalışıyor. Bizim için büyük bir şans. Montella'nın en Türk özelliği, çok çay içiyor. Onu söyleyebilirim."