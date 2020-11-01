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GeriFutbol Milli futbolcu Melike Pekel, Le Havre'ye transfer oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 01.11.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Milli futbolcu Melike Pekel, Le Havre'ye transfer oldu!

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Milli futbolcu Melike Pekel, Le Havre'ye transfer oldu!
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A Milli Kadın Futbol Takımı futbolcularından Melike Pekel, Fransa'nın Le Havre takımıyla sözleşme imzaladı.

Fransız ekibi Le Havre, A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da forma giyen Melike Pekel'i kadrosuna kattı.

Melike Pekel, Le Havre'den önce yine Fransa'nın Metz takımında forma giyiyordu.

Le Havre forması giyen başka bir Milli futbolcumuz Umut Meraş, Melike Pekel'in kulübe katılmasının ardından sosyal medya hesabından 'Hoş geldin' paylaşımında bulundu.

Milli futbolcu Melike Pekel, Le Havreye transfer oldu

 

Milli futbolcu Melike Pekel, Le Havreye transfer oldu

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