Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu:"Hedefimizde sapma yok"

Hakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Hedefimizde sapma yok. Hatalarımızdan ders çıkarıp, bizi her zaman destekleyen sizlerin yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerine yer verdi.

A Milli Takım, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

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