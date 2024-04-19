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Milli futbolcu Can Uzun gözyaşlarını tutamadı

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#Futbol#Can Uzun#Nünberg
Milli futbolcu Can Uzun gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 23:29

Bundesliga 2'de Nürnberg forması giyen milli futbolcu Can Uzun, Paderborn karşısında oyundan alındıktan sonra göz yaşlarını tutamadı.

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Bundesliga 2'nin 30. haftasında Nürnberg ile Paderborn karşı karşıya geldi.

Paderborn, Nürnberg'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırırken oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına hakim olamadı.

Nürnberg'te maça ilk 11'de başlayan Can Uzun, mücadele 1-0 Paderborn üstünlüğüyle devam ederken, 55. dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Kaçan penaltıdan 6 dakika sonra konuk takım, 61. dakikada bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 68. dakikasında yerini Sebastian Andersson'a bırakan Can Uzun, yedek kulübesinde gözyaşlarını tutamadı.

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#Futbol#Can Uzun#Nünberg

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