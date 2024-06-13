Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, EURO 2024 için iddialı: Hedeflerimizi küçük tutmuyoruz

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A Milli Futbol Takımı, Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarına Barsinghausen kasabasında devam ediyor.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bertuğ Yıldırım, "Turnuvaya hazırız çok iyi hazırlanıyoruz, çok iyi antrenman yapıyoruz, şu an her şey yolunda gidiyor. Sakat oyuncularımız var o bizi biraz üzdü ama dediğimiz gibi bunlar futbolun içinde olan şeyler. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gol atmak için ekstra çalıştığını ifade ede Yıldırım, "Forvet oyuncusu olarak birinci görevim gol atmak bende bunun için ekstra çalışıyorum. Bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz ama ben de diğer takım arkadaşlarım da çok kaliteli bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ben de kendime bu konuda güveniyorum. Bu konuda sıkıntı yaşayacağımızı çok düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Hedeflerine adım adım ilerlemek istediklerini vurgulayan 21 yaşındaki futbolcu, "Hedefimizi kademe kademe belirliyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak ama küçük hedefler yapmıyoruz. Oynadığımız her maça kazanmak için çıkacağız. Gruptan rahat bir şekilde çıkıp önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

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Her insanın hayalinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu söyleyen Bertuğ Yıldırım, "Bu topraklarda yetişmiş her insanın hayalidir A Milli Takım. Benim de hayalimdi. Geniş kadroda başladım sonra Ümit Milli takım ile hazırlık maçı oynadım. Hocamız bana güvendiğini söyledi ve tekrardan beni çağırdı ona da çok teşekkür ediyorum çok mutlu ve gururluyum. Bende en iyi şekilde hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.