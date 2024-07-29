Milli eskrimci Nisanur Erbil, Son 16'da elendi

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Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.

Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Son 16 turunda veda etti.

🇹🇷Nisanur Erbil son 16'da elendi



🤺 Eskrim kadınlar bireysel kılıç çeyrek finale yükselme maçında Fransız rakibi Sara Balzer'e mağlup olan sporcumuz, #Paris2024'e veda etti.



Teşekkürler Nisanur 🙏 pic.twitter.com/X5cjx0gHHe — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 29, 2024