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Milli eskrimci Nisanur Erbil, Son 16'da elendi

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#Paris 2024#Eskrim#Nisanur Ertbil
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Son 16da elendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 15:53

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, Son 16 turunda Fransız Sara Balzer'e 15-5 kaybetti ve elendi.

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Grand Palais'te yapılan kılıç müsabakalarında Nisanur Erbil, çeyrek finale çıkmak için Fransız Sara Balzer ile karşı karşıya geldi.

Kadınlar kılıçta Türk olimpiyat tarihinin ilk sporcusu olan Erbil, rakibine 15-5 kaybederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Son 16 turunda veda etti.

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#Paris 2024#Eskrim#Nisanur Ertbil

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