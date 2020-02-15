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Haber Giriş: 15.02.2020 - 23:03,Son Güncelleme:/

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

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Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagreb'de bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Avrupa Yıldızlar Turnuvası'nın 14 yaş altı kızlar epe kategorisinde bronz madalya aldı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dalya Kıyıcı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen turnuvayı 3. sırada bitirdi.

Aynı kategoride mücadele eden İpek Gürsu ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Milli eskrimci Dalya Kıyıcı, Zagrebde bronz madalya kazandı

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