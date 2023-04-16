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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı

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#Ferhat Arıcan#Cimnastik#Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 17:27

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda son gününde erkekler paralel bar finalinde Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı.

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11-16 Nisan tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda yapılan 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası son gününde de hız kesmeden devam etti.

Milli sporcular Ferhat Arıcan ve Adem Asil mücadele etti.

Ferhat Arıcan paralel bar finalinde 14.933 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı

Geçtiğimiz günlerde erkekler genel tasnif kategorisinde ve halka finalinde altın madalya kazanan Adem Asil ise bugün atlama masası finalinde beşinci oldu.

39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı şampiyona sona erdi.

Şampiyonanın son gününün sonuçları şöyle:

Erkeler atlama masası finali
Altın madalya: Artur Davtyan 15.033 (Ermenistan)
Gümüş madalya: Jarman Jake 15.016 (Britanya)
Bronz madalya: Igor Radivilov 14.750 (Ukrayna)

Erkekler paralel bar finali
Altın Madalya: Illia Kovtun 15. 166 (Ukrayna)
Gümüş Madalya: Ferhat Arıcan 14.933 (Türkiye)
Bronz Madalya: Thierno Diallo 14.733 (İspanya)

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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan gümüş madalya kazandı

Erkekler barfiks aleti finali
Altın Madalya: Tin Sbric 14.233 (Hırvatistan)
Gümüş Madalya: Carlo Macchini 14.200 (İtalya)
Bronz Madalya: Illia Kovtun 13.966 (Ukrayna)

Kadınlar denge tahtası finali
Altın Madalya: Sanne Wevers 13.800 (Hollanda)
Gümüş Madalya: Manila Esposito 13.700 (İtalya)
Bronz Madalya: Zsofia Kovacs 13.700 (Macaristan)

Kadınlar yer hareketleri finali
Altın Madalya: Jessica Gadirova 14.000 (Britanya)
Gümüş Maldaya: Alice Kinsella 13.666 (Britanya)
Bronz Madalya: Sabrina Voinea Maneca 13. 566 (Hollanda)

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#Ferhat Arıcan#Cimnastik#Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası

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