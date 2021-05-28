Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, dünya şampiyonu oldu

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı tarihi bir başarıya imza attı.

Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Aerobik cimnastik disiplininde alt kategorilerde Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, böylelikle kariyerinin ilk büyükler Dünya şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonanın elemelerinde 21.850 puan toplayan Ayşe Begüm Onbaşı, finallere en iyi dereceyi elde ederek yükseldi. Finalde de kendisinden beklenen yüksek performansı ortaya koyan başarılı sporcu, rakiplerini geçerek dünyanın en iyisi oldu.