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Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde Avrupa şampiyonu oldu

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#Adem Asil#Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası#Bakan Kasapoğlu
Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde Avrupa şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 17:02

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil şampiyon oldu.

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Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda devam ediyor.

Milli cimnastikçi Adem Asil, halka aleti finalinde mücadele etti. Asil, halka aleti finalinde 14.933 puanla altın madalya kazandı.

Adem Asil, erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalyanın sahibi olmuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan, milli cimnastikçi Adem Asil'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka Aletinde altın madalya milli sporcumuzu yayımladığı mesajla ile tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda halka finalinde 14.933 puanla altın madalya kazanan milli sporcumuz Adem Asil’i kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla ülkemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran milli cimnastikçilerimize başarılarının devamını diliyorum."

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#Adem Asil#Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası#Bakan Kasapoğlu

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