Milli çekiççi Özkan Baltacı, sakatlığına rağmen Tokyo 2020'ye hazırlanıyor

Çekiç atma kategorisinde Eşref Apak ile Tokyo 2020'ye kota alan iki milli sporcudan biri konumundaki Özkan Baltacı, sağlık durumu ve oyunlara hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Başkent Ankara'daki Ali Naili Moran Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan milli sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından yaşanan pandemi döneminin zorlu geçtiğini belirtti.



Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2016 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nı talihsiz bir şekilde kaçırdığını hatırlatan milli sporcu, "2016 Rio Olimpiyatları öncesi dünyada ilk 32 sporcu kota alabilirken, 33. olarak oyunlara katılamamıştım. O dönem bizim için çok zorlu bir süreç olarak geçti. 2016'dan 2019'a kadar çok ciddi bir çalışma süreci geçirdim ve salgın başlamadan önce 2019 yılında olimpiyat kotasını aldım. Tokyo 2020'ye hazırlanırken dünyada başlayan pandemiyle olimpiyat oyunları da dünyadaki diğer organizasyonlar gibi sekteye uğradı." diye konuştu.



- "Salgın öncesinde çok formdaydım"



Salgın öncesinde formunun zirvesine çıktığını belirten Özkan Baltacı, "Olimpiyatların ertelenmesinin son gününe kadar çok iyi çalışmıştık. Ciddi antrenmanlar yapmıştım ve çok formdaydım. Ama maalesef, pandemi ile yıkıldık. Olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Moral açısından çok zorlu bir sürece girdim." ifadelerini kullandı.



Salgının başlarında verilen zorunlu arayı avantaja dönüştürmeyi başardığını anlatan 27 yaşındaki sporcu, "Yaklaşık 10 yıldır ailemden uzakta Ankara'da yaşıyorum. Bu açığı nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken, pandemi dönemini İzmir'de ailemle geçirmeye karar verdim. Haftada 2-3 gün İzmir'de antrenmanlarıma devam ederek 2-3 ay boyunca İzmir'de onlarla zaman geçirdim. Bu, bana psikolojik anlamda çok büyük bir rehabilitasyon oldu." değerlendirmesinde bulundu.



- "Sakatlık beni çok üzdü"



İzmir sonrasında çalışmalarına Ankara'da devam ederken bu kez sakatlık sorunu yaşadığını kaydeden Özkan Baltacı, "Ankara'da çok iyi hazırlanmıştım oyunlara ama bundan 20-25 gün önce riskli bir sakatlık yaşadım maalesef. Kasık bölgemde boydan boya yırtılma yaşandı. Olimpiyatlara kısa bir süre kala böyle bir sakatlığın yaşanması, beni çok üzdü ve derinden etkiledi." şeklinde konuştu.



Uzm. Dr. Savaş Kudaş'ın uyguladığı tedaviyle kısa süre içinde yeniden antrenmanlara başlayacak duruma geldiğini belirten Özkan Baltacı, "Olimpiyatlarda madalya hedefleyen bir sporcuyum. Sakatlık döneminde psikolojimi iyi tutarak tedavimi hızlandırdım. Kendimi bu sürece hazırladım. Çok iyi bir doktor olan Savaş Kudaş hocamız, beni 20 günde pistlere geri döndürdü. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



- "İlk hedef finallere kalmak"



Milli sporcu, antrenmanlara geçen hafta başladığını ve kondisyon açığını gidermek için özel çalışmalar yaptığını belirterek, "Yeniden atış yapmaya başladım. Sakatlığım zarfında yapamadığım antrenman açığını şu an kapatmaya çalışıyorum. Olimpiyat yarışmam 2 Ağustos'ta. Antrenmanlar için epey bir sürem var hala. Muhtemelen çok daha iyi hazırlanıp açığı kapatacağım. Olimpiyatlarda, öncelikle finallere kalmayı hedefliyorum. Bunu başarırsam, finale kalan her sporcu gibi madalya için piste çıkacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığının etkilerinin hala devam ettiğini ve Tokyo 2020 öncesi tam iyileşme olasılığının bulunmadığını söyleyen Özkan Baltacı, "En baştan başlayarak yeniden yüklemeler yapıyorum. Sabah ve öğleden sonra ikişer saat, her gün çalışıyorum. Çalışma saatleri, hazırlık döneminde daha da uzuyor, form tutmaya çalışıyorum. Son günlerde antrenmanlarda elde ettiğim dereceler, oyunlar için yeniden umutlanmamı sağladı. Hızlı ve net sonuçlar elde etmek için çalışmalar yapıyorum. Antrenmanlarda biraz daha temkinliyim çünkü sakatlığımın nüksetmesinden korkuyorum. Sakatlığın tamamen iyileşmesi için en az 2-3 ay gerekli ama öyle bir süremiz yok. Ağrılarım olsa da ter içinde kalsam da oyunlara hazır olmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.



- Eşref Apak'tan övgüyle bahsetti



Çekiç atma branşında ilerleyen yaşın, sporcular için fiziksel yönden daha fazla avantajlar sağladığından bahseden milli sporcu, buna en iyi örneklerden birisi olarak olimpiyatlarda Türkiye'yi 5. kez temsil edecek 39 yaşındaki milli sporcu Eşref Apak'ı gösterdi. Apak'tan övgüyle bahseden Özkan Baltacı, şunları kaydetti:

"Eşref Apak bizim ustamız. Türkiye'de ve uluslararası arenada çekiç atmanın duayen isimlerinden. Onunla beraber gideceğiz olimpiyatlara. Daha önce oyunlarda madalya da kazandı. Biz de onun arkasından gidiyoruz, inşallah madalya bize de nasip olur. O da elinden geldiğince teknik olarak ve motivasyon vererek bana yardımcı oluyor. Genç sporculara destek veriyor. Türkiye, güçlü insanların olduğu bir toplum. Halterde ve güreşte bu nedenle başarılıyız, yüzlerce madalya alındı bu branşlarda. Bizim yaptığımız sporda teknik de önemli ama büyük bir kısmı kuvvete dayandığı için büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum."