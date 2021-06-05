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GeriDiğer Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı! Tokyo biletini aldılar
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Haber Giriş: 05.06.2021 - 19:46 | Son Güncelleme:

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı! Tokyo biletini aldılar

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Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı! Tokyo biletini aldılar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyatlara katılım hakkı elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın çeyrek finalinde rakiplerini yenen mili boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final müsabakasında Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup ederek yarı finale çıktı ve olimpiyat kotası elde etti.

Milli sporcu Esra Yıldız ise 60 kilo çeyrek finalinde Macar Kata Pribojszki ile karşılaştı. Rakibini yenen Esra, organizasyonda Türkiye'nin ikinci olimpiyat kotasını alan isim oldu.

Son olarak çeyrek final müsabakasında Ermeni rakibi Ani Hovsepyan'ı mağlup ederek yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, olimpiyat kotasını alan üçüncü isim oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, 8 Haziran Salı günü sona erecek.

Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneliden tarihi başarı Tokyo biletini aldılar

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