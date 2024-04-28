Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya!

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Milli boksör Samet Gümüş, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nın 51 kilo finalinde Macar rakibi Atila Bernarth’ı 4-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Sırbistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nın 51 kilo finalinde milli boksör Samet Gümüş, Macar sporcu Atila Bernarth ile karşılaştı.

Rakibini 4-1 mağlup eden Samet Gümüş, altın madalya kazandı. Gümüş, bu seviyede erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.

Öte yandan Samet Gümüş, 2022 Avrupa U22 Şampiyonası’nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları’nda bronz ve 2023 Avrupa Oyunları’nda gümüş madalya kazanma başarısı da göstermişti.