×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Milli boksör Hatice Akbaş'tan gümüş madalya

Güncelleme Tarihi:

#Paris2024#Hatice Akbaş#Olimpiyat Oyunları
Milli boksör Hatice Akbaştan gümüş madalya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 00:22

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kilo final maçına çıkan milli boksör Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'e yenilerek gümüş madalya aldı.

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda Fenerbahçeli milli boksörümüz Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda final müsabakası yapıldı.

Güney Koreli Aeji Im'i mağlup ederek final yükselen milli boksörümüz Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'a yenildi ve olimpiyat ikincisi oldu.

Milli boksör Hatice Akbaş’ın kazandığı bu madalyanın ardından Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki toplam madalya sayısı 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5’e yükseldi.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

24 Haziran 2001’de Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan Hatice Akbaş, babası Kerem Akbaş’ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında kick-boks ve muay thai branşlarıyla spora başladı.

Haberin Devamı

4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katılan Akbaş, 2014’te boksa geçti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüyor.

HATİCE AKBAŞ BAŞARILARI

2023 Avrupa Oyunları 54 kg Bronz Madalya

2022 Akdeniz Oyunları 54 kg Altın Madalya

2022 Dünya Şampiyonası 54 kg Altın Madalya

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris2024#Hatice Akbaş#Olimpiyat Oyunları

BAKMADAN GEÇME!