Milli boksör Hatice Akbaş'tan gümüş madalya

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda Fenerbahçeli milli boksörümüz Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda final müsabakası yapıldı.

Güney Koreli Aeji Im'i mağlup ederek final yükselen milli boksörümüz Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'a yenildi ve olimpiyat ikincisi oldu.

Milli boksör Hatice Akbaş’ın kazandığı bu madalyanın ardından Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki toplam madalya sayısı 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 5’e yükseldi.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

24 Haziran 2001’de Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan Hatice Akbaş, babası Kerem Akbaş’ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında kick-boks ve muay thai branşlarıyla spora başladı.

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4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katılan Akbaş, 2014’te boksa geçti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüyor.

HATİCE AKBAŞ BAŞARILARI

2023 Avrupa Oyunları 54 kg Bronz Madalya

2022 Akdeniz Oyunları 54 kg Altın Madalya

2022 Dünya Şampiyonası 54 kg Altın Madalya