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Milli boksör Hatice Akbaş, Paris'te finale yükseldi! Altın yada gümüş madalya...

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#Paris2024#Olimpiyat#Hatice Akbaş
Milli boksör Hatice Akbaş, Pariste finale yükseldi Altın yada gümüş madalya...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 17:58

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında kadınlar 54 kilo yarı finalinde milli sporcumuz Hatice Akbaş, Güney Koreli rakibi Im Ae-ji'yi yenerek finale yükseldi.

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Milli Boksörümüz Hatice Akbaş, Olimpiyat Oyunları'nda 54 kiloda finale yükseldi. Hatice Akbaş, en az gümüş madalya kazanmayı garantiledi.

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 54 kilo yarı finalinde Güney Koreli IM Aeji’yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran Hatice Akbaş, karşılaşmadan 3-2’lik skorla galip ayrılarak adını finale yazdırarak gümüş madalya almayı garantiledi.

Milli boksör, 8 Ağustos Perşembe günü finalde Çinli Yuan Chang ile karşı karşıya gelecek.

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#Paris2024#Olimpiyat#Hatice Akbaş

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