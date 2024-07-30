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Milli boksör Hatice Akbaş çeyrek finalde

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#Paris 2024#Hatice Akbaş#Olimpiyat Oyunları
Milli boksör Hatice Akbaş çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 18:46

Fenerbahçeli Milli boksör Hatice Akbaş, son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray, eleyerek çeyrek finale yükseldi.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo son 16 tur maçında milli boksör Hatice Akbaş, Echegaray ile mücadele etti.

Rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Hatice'nin rakibi daha sonra belli olacak.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Hatice ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.

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#Paris 2024#Hatice Akbaş#Olimpiyat Oyunları

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