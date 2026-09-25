Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa şampiyonu oldu!

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Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Hatice, kadınlar 51 kiloda İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşılaştı.
Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli boksör, büyüklerde Avrupa'da ilk altın madalyasını elde etti.
🥇 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 51 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş altın madalyanın sahibi oldupic.twitter.com/9cZMjQ2NVj— Spor Arena (@sporarena) September 25, 2026