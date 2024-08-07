×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriParis 2024 Olimpiyatları Haberleri

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya

Güncelleme Tarihi:

#Paris 2024#Olimpiyat Oyunları#Boks
Milli boksör Esra Yıldız Kahramandan bronz madalya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 22:57

Paris 2024'te milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın boks branşında kadınlar 57 kilo yarı finalinde milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile Tayvanlı Lin Yu Ting karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Esra Yıldız Kahraman, bronz madalyanın sahibi oldu. Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting ise altın madalya için final oynayacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK MÜSABAKAYI SALONDA İZLEDİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris 2024#Olimpiyat Oyunları#Boks

BAKMADAN GEÇME!