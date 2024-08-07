Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya

Haberin Devamı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo yarı finalinde Tayvan'dan Yu Ting Lin'e mağlup olarak bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın boks branşında kadınlar 57 kilo yarı finalinde milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile Tayvanlı Lin Yu Ting karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Esra Yıldız Kahraman, bronz madalyanın sahibi oldu. Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting ise altın madalya için final oynayacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK MÜSABAKAYI SALONDA İZLEDİ

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.