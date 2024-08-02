Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finalde

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South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.
Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
#Paris2024 57 kiloda yarışan milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu rakibi Khouloud Hlimi'yi 5-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.— Spor Arena (@sporarena) August 2, 2024
Tebrikler Esra 👏pic.twitter.com/S6uAAM5QEq
Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.