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Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finalde

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#Paris 2024#Boks#Esra Yıldız Kahraman
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finalde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 17:35

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenip çeyrek finale yükseldi.

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South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.

Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasına 4 Ağustos'ta çıkacak.

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#Paris 2024#Boks#Esra Yıldız Kahraman

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