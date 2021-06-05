Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! Tokyo biletini aldı
Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunlarına kota kazanan ilk kadın boksörümüz oldu.
Başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatlarına gitme hakkı kazandı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarının Fransa/Paris ayağında 51 kiloda ringe çıkan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Belaruslu rakibi Apanasavic Yuila’yı mağlup ederek, yarı finale yükseldi ve Tokyo biletini aldı.
Milli boksörümüz böylece Olimpiyat Oyunlarına kota kazanan ilk kadın boksörümüz oldu.