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GeriFutbol Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! Tokyo biletini aldı
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Futbol
Haber Giriş: 05.06.2021 - 19:46 | Son Güncelleme:

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! Tokyo biletini aldı

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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan tarihi başarı! Tokyo biletini aldı

Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat Oyunlarına kota kazanan ilk kadın boksörümüz oldu.

Başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo Olimpiyatlarına gitme hakkı kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarının Fransa/Paris ayağında 51 kiloda ringe çıkan milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Belaruslu rakibi Apanasavic Yuila’yı mağlup ederek, yarı finale yükseldi ve Tokyo biletini aldı.

Milli boksörümüz böylece Olimpiyat Oyunlarına kota kazanan ilk kadın boksörümüz oldu.

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