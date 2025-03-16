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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı! Hatice Akbaş...

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#Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası#Buse Naz Çakıroğlu#Sporanasayfa
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı Hatice Akbaş...
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 20:35

 Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'dan düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı.

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Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada final maçları başladı.

Kilosunda 1 numaralı seri başı olan Buse Naz, finalde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat ikinciliği bulunan Kuzey Koreli Pang Chol Mi'yle karşılaştı. Rakibine üç sette de puan olarak yenilen Buse Naz, dünya ikincisi oldu.

İstanbul'da 2022'de düzenlenen şampiyonada da altın madalya alan Buse Naz, 2019'dan sonra 2025'te de gümüş madalyada kaldı.

Olimpiyatlarda Tokyo 2020'de ve Paris 2024'te gümüş madalya alan Buse Naz, Avrupa şampiyonalarında 3 altın, 1 gümüş, Avrupa Oyunları'nda ise 2 altın madalya elde etmişti.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 54 kilo final maçında ringe çıkan Hatice Akbaş ise Faslı rakibi Bertal Widad'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

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#Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası#Buse Naz Çakıroğlu#Sporanasayfa

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