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Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

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#Konya#Spor Toto#Ayyorkun
Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun Konyada son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 19:25

İran Bisiklet Turu'nun 5. etabındaki kazada ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Spor Toto Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Spor Toto Takımı'nın 21 yaşındaki sporcusu Mustafa Ayyorkun, 2025 Tour of İran yarışında mücadele ettiği sırada geçirdiği kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayyorkun'un cenazesi İran'dan uçakla memleketi Konya'ya gönderildi. Akyorkun'un cenazesi Konya Havalimanından teslim alınarak defnedilmek üzere Çumra ilçesi Fethiye Mahallesine getirildi.

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun Konyada son yolculuğuna uğurlandı

Fethiye Mezarlığına kılınan cenaze namazının ardından Ayyorkun cenazesi gözyaşları ile defnedildi. Cenazeye; Akyorkun'un ailesi, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun Konyada son yolculuğuna uğurlandı

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#Konya#Spor Toto#Ayyorkun

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