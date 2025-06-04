Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti! Bakan Bak'tan başsağlığı mesajı

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İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of İran bisiklet yarışının 5’inci etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun, geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Ayyorkun dün gece hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla alakalı şu ifadeleri kullandı;

“Yarış sırasında meydana gelen kazanın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduk. Cumartesi gününden bu yana süreci yakından ve titizlikle takip ettik. Hastaneden sporcumuzun boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı bilgisini almıştık. Sağlık durumu olumlu seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi.”

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BAKAN BAK’TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun için taziyede bulundu.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İran’ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour Of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı Sporcusu Mustafa Ayyorkun’un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Genç yaşta vefat eden milli sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Spor Toto Bisiklet Takımı’na ve bisiklet camiasına başsağlığı diliyorum.”